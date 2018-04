Hensynsløse bilister skaber utryghed ved rideklub

Alt for mange bilister kører for hurtigt og tager ikke hensyn, når de kører ad Sønderskovvej. Det er et problem for Sønderskov Rideklub, når medlemmerne skal i skoven.

Aabenraa: Medlemmerne af Sønderskov Rideklub bruger skoven, når deres firbenede venner skal strække ben, men det er efterhånden blevet en farefuld færd. Den smalle Sønderskovvej bruges af mange som en stikvej til og fra byen, og det kan være en skidt kombination med ryttere til hest eller små børn, der bliver trukket på deres pony, når de skal de 500 meter hen ad vejen for at komme i skoven. - Når folk har fri, kører de gerne igennem her for at undgå lyskrydsene. Der er små børn, som bliver trukket rundt, og de er bestemt ikke rutinerede. Folk suser bare forbi dem uden at tage farten af, siger Lise Hedegaard, der er kasserer i Sønderskov Rideklub, og fortsætter: - Det gør os utrygge. Jeg kan sagtens komme ridende på min 19 år gamle hest, men vi har urutinerede ryttere, som ikke er sikre. Det første, jeg siger til forældrene, når de kommer med deres børn, er, at sporten handler om, at vi sætter børn op på 400 kilo dyr med egen hjerne. Hvad det bliver bange for, ved vi ikke. Hvad er det, I frygter kan ske? - At hesten hopper ud i bilen. Der er set flere steder, og det er flere hundrede kilo, der kommer ind gennem forruden, siger Lise Hedegaard.

Sønderskov Rideklub Klubben - der har 130 medlemmer, hvoraf den ene halvdel er børn og den anden voksne - lejer haller og elevheste af Sønderskov Rideskole.

Søstrene Jytte og Ulla Langschwager driver rideskolen, som har knap 50 heste opstaldet.