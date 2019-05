Henri er i politik af idealisme

Sønderjylland: Han har prøvet at stille op for Kristendemokraterne til diverse valg efterhånden en del gange før uden held, men alligevel har Henri Nissen valgt at give det ét forsøg mere.

Det til trods for, at han efter seneste folketingsvalg i 2015 gjorde sig bemærket ved både internt og eksternt at foreslå, at man nedlagde Kristendemokraterne som selvstændigt parti og i stedet lod sig opsluge af eksempelvis De Konservative, men nu er han altså kommet på andre tanker.

- Man har jo lov til at blive klogere, som jeg er blevet her, for det overrasker mig, at vinden er begyndt at blæse vores vej. Jeg tror, vi får et jordskredsvalg, der rykker rundt på tingene, siger han og sammenligner med valget i 1973, som netop blev kendt som 'jordskredsvalget'.

Valget i 1973 blev især husket for, at Mogens Glistrup og Erhard Jakobsen kom ind med mange mandater i ryggen, men det var også første gang, at Kristeligt Folkeparti, som det hed dengang, kom i Folketinget.