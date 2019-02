Helt til grin: En efterskolemesse kan godt være fuld af spas

Rødekro: Marie Hansen og Teresa Thomsen er dedikerede efterskoleelever. Så meget, at de både lørdag og søndag tog den to timer lange tur fra Brejninggaard Efterskole i vestjyske Spjald til Compass Congress Center i Rødekro. Her var de nemlig på charmeoffensiv for at fortælle, hvorfor man skal vælge lige netop deres gymnastikefterskole.

- Vi vil gerne snakke med andre mennesker for at prøve at få dem til at forstå, hvad vi gør på vores efterskole. Vi laver så meget forskelligt. Ikke kun gymnastik, som mange tror. Vi har også mange kreative og tekniske fag, forklarede Marie Hansen, hvis skole var én af de knap 40 efterskoler, der var med på Efterskolemessen lørdag og søndag.

- Folk har været meget interesserede i vores linjer, og der har været mange dansere forbi. Vi er også begge to på danselinjen, sagde Teresa Thomsen.

Holdet fra Spjald - fem elever og tre lærere - benyttede også lejligheden til på skift at lægge vejen forbi grænsebutikkerne. Så var der også guf til den lange køretur hjem.