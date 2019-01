Hells Angels-supportere i sønderjysk landsby til ekspert: Hvor er din dokumentation?

Holbøl: Det hører absolut til sjældenhederne, at Hells Angels-supporterne Devils Choice MC Danmark udtaler sig til medier, men en karakteristik af medlemmerne, som JydskeVestkysten har bragt i forbindelse med etableringen i den sønderjyske landsby Holbøl efter at have talt med en rockerekspert, har fået klubben til at reagere.

- Vi kan på ingen som helst måde forlige os med det, han (Christian Klement, red.) siger, og vi vil gerne se dokumentationen for det. Det er dokumentationen for kriminalitet og dårlig barndom, siger en mand, der præsenterer sig som Martin og talsmand for Devils Choice MC Danmark.

- Alle de ting, han påpeger, er en del af os. Det er jo ikke en artikel om et miljø. Det er en udtalelse om en konkret klub og organisation. Vi finder det urimeligt dårligt af en ekspert. Det er for nemt, og det er med til at give bikermiljøet endnu mere dårlig omtale, når sådan nogle som han får spalteplads til at sige sådan nogle udokumenterede ting, mener Devils Choice-talsmanden.

- Vi har kontaktet vores advokat, Michael Juul Eriksen, med henblik på at udfordre lidt på sagen og se på, om det er en sag for Pressenævnet, siger han videre.