Helgas stemme i byrådet er forstummet

Helga Nørgaard har været med i det politiske arbejde for Socialdemokratiet i rigtig mange år. Efter eget valg stopper hun som medlem af byrådet ved årets udgang. Lige nu er hun ved at rydde op hjemme i arbejdsværelset. Foto: Timo Battefeld

Helga Nørgaard begyndte sin politiske karriere i Bov Kommune - som en del af Venstre. Hun slutter sine 24 år i kommunalpolitik i Socialdemokratiet. Det seneste dage har hun været i gang med at rydde op i arbejdsværelset.

Bov: Normalt hersker der orden og overblik i Helga Nørgaards arbejdsværelse hjemme i privaten på Hasselhaven. Men i disse dage er rummet præget af oprydning og afslutning. Tomme ringbind, plastik-charteques, dagsordener og bilag ryger enten til forbrænding eller makulering. - Meget er allerede smidt ud, men der er stadig en del, der lige skal kigges igennem endnu. Og noget gemmer jeg da. For selv om jeg stopper i byrådet, så stopper jeg jo ikke for at interessere mig for alt det, der sker i lokalområdet. Jeg vil stadig blive irriteret, når de (politikerne; red.) laver dumheder. Men jeg kommer nok til at læse avis og høre radio på en lidt anden måde i fremtiden. 24 års politisk arbejde nærmer sig sin afslutning for Helga Nørgaard, der allerede inden kommunalvalget havde bebudet sin afsked. Det bliver en stille exit - selv om det socialdemokratiske byrådsmedlem ellers nok kan fyre den ene eller anden bredside af.

Tand for tunge Emner er der nok at tage af, når man har været med i så mange år. Og når man samtidig har meget på hjerte, kan det være svært at holde tand for tunge. Men det gør Helga Nørgaard. Offentligt i det mindste. For dels er hun godt opdraget, dels fører det sjældent til noget, når man smækker med dørene på vejen ud. Hun siger ikke så meget på byrådsmøderne. Til gengæld har hun brugt sin stemme tit og gerne i de udvalg, som hun var en del af - de første tolv år i Bov Kommune, herefter endnu tolv år i Aabenraa Kommune. - Jeg var god til at læse på lektien. Det vil sige, at jeg altid var godt forberedt til udvalgs- og gruppemøderne. For det var dér, tingene skulle på bordet. Så måtte gruppeformændene tage sig af debatten i byrådet.

Børn i institution Hendes politiske løbebane blev grundlagt, fordi hun havde børn i institutioner. - Som engageret forælder kommer man med i bestyrelser. Det var i hvert fald dér, jeg fik min politiske "opdragelse". Og når man blander sig, er der ikke lang vej til den politiske indflydelse. Den fik Helga Nørgaard i Bovs kommunalbestyrelse for partiet Venstre, hvor hun på det tidspunkt var eneste kvinde. Jo - den er god nok. Helga Nørgaard begyndte i blå blok. Først i september 2008 skiftede hun parti og farve, idet hun ved konstitueringen blev den 18. socialdemokrat under daværende borgmester Tove Larsen. - Det gav lidt ballade. Og det var faktisk lidt hårdt at komme frem til beslutningen om at skifte, husker Helga Nørgaard. Mere er der ikke at sige om den sag. For man får ikke Helga Nørgaard til at forklare årsagen til skiftet. Men den nager, kan man se. - Jeg er et social-liberalt menneske, der tror på det enkelte menneskes frihed og mulighed. Især friheden ligger mig på sinde. Man skal ikke binde mig på mund og hånd, lyder det fra den afgående politiker. Og så han hun faktisk allerede sagt for meget, forstår man på samtalen.

Fandt sine ben Ret hurtigt fandt hun dog sine ben i det nye parti. - Der var mange, der regnede med at jeg ville være færdig i politik på grund af skiftet - men faktisk fik jeg flere stemmer ved det efterfølgende valg. Funktionen i børnenes institutioner og arbejdet som afdelingssygeplejerske i Aabenraa og lægehuset i Padborg havde skærpet hendes sans for især de sociale og sundhedsmæssige aspekter i det kommunale arbejde. Børn og ældre. Skoler og plejehjem i almindelighed - Fjordskolen i særdeleshed. Emnet udløser hovedrysten hos Helga Nørgaard. Beslutningen om at flytte Fjordskolen til Kruså hører til blandt de ovennævnte "dumheder", som politikerne har på deres samvittighed. - Vi skal have den bedste skole for de handicappede. Den ligger altså ikke i Kruså. For det første bliver den gamle Kruså Skole en "Brundlundskole" om igen - indeklimaet er simpelthen for dårligt. For det andet skal en så væsentlig institution som Fjordskolen have en placering i en købstad for at kunne tiltrække elever udefra.