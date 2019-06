Tips til bålet

Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ.Man bør sikre sig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i bålet.Flyt derfor bålet, kort tid før det skal antændes.



Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens det brænder.



Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.



Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.



Sørg for at bålet er helt slukket, når man forlader det.



Sankthans-bål skal være placeret mindst 30 meter fra bygninger med hårdt tag, 60 meter fra brandbare markafgrøder og 200 meter fra stråtækte huse.