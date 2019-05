Heftig politijagt: Hundepatrulje fanger to tyve på ATV

Aabenraa: En eftersættelse af en Audi udviklede sig i en overraskende retning natten til onsdag.

Klokken 01.36 satte en politipatrulje efter en Audi, som kom kørende på Vestvejen i Aabenraa. Personerne i bilen ønskede tilsyneladende ikke politiets selskab, så de standsede ikke, og der blev også kørt over for rødt i bestræbelserne på at undslippe lovens lange arm.

Midt i jagten blev politibilen imidlertid afskærmet af en atv med to mænd, hvorfor det lykkedes personerne i Audi'en at komme væk. I stedet satte patruljen efter de to mænd på atv'en, som kørte ind gennem et skovområde, hvor politibilen ikke kunne køre.

- Heldigvis var der tale om en hundepatrulje, så de kunne løbe mændene op, og de er nu anholdt, siger Thomas Berg, politikommissær i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om to mænd på henholdsvis 33 og 23 år, begge fra Aabenraa. Det viste sig, at de havde ting på sig, der stammer fra et indbrud i Stevninghus ved Kliplev samme nat, og atv'en, de kørte på, er tidligere blevet stjålet fra en virksomhed på Bladknæk i Aabenraa. I øvrigt havde den 33-årige mand 3,7 gram amfetamin på sig.

Politiet efterlyser også den Audi, de satte efter i første omgang. På tidspunktet havde den nummerpladen CB39387, men den må formodes at være stjålet, da den er registreret til en Dacia Duster.