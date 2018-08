Hed sommer: Sønderjyske brandmænd rykkede ud til 97 naturbrande

Naturbrande er brande i eksempelvis marker, moser, grøfter eller private haver.Beredskabsstyrelsens foreløbige analyse indikerer, at knap en tredjedel af årets naturbrande på landsplan er opstået i forbindelse med landbrugsarbejde. Beredskabsstyrelsen Center for Viden og Analyse arbejder på en grundig analyse af årets naturbrande.

En kanon indsats

Det er Aabenraa Kommune, der topper listen over naturbrande i maj, juni og juli. 42 brande måtte beredskabet tage sig af, mens der var 28 naturbrande i Tønder Kommune og 27 i Haderslev Kommune i samme periode.

Det er især to former for naturbrande, som brandmændene har været travlt optaget af.

- De fleste brande er opstået i forbindelse med høsten og i grøfter, hvor der er blevet smidt cigaretskod. Jeg vil dog gerne rose landmændene for at have været gode til at hjælpe med at slukke brandmændene, siger Jacob Christensen, der også har store roser til de frivillige brandmænd.

- Brandmændene har leveret en kanon indsats, siger han.

I samtlige landets 98 kommuner har der i maj, juni og juli været 2091 naturbrande. Det er 3,5 gange mere end gennemsnittet for samme periode de seneste fem år, og selv om det er begyndt at regne, så skal man stadig være varsom, for naturen er stadig knastør.

- Selv om der er kommet regn, er der stadig fare for naturbrande, siger Jacob Christensen.