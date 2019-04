Havnevirksomhed får bøde og kæmperegning efter olieudslip

Dan-Balt Tanklager A/S på Østre Havnevej i Aabenraa skal betale 623.113 kroner for oprydning efter udslip af dieselolie i september 2017. Virksomheden har desuden fået en bøde på 60.000 kroner.

Aabenraa: Den 7. september 2017 strømmede en større mængde dieselolie fra Dan-Balt Tanklager ud i havnebassinet og videre ud i Aabenraa Fjord.

Det har efterfølgende resulteret i en bøde på 60.000 kroner til virksomheden.

Dan-Balt har ifølge bødeforlægget fra Syd- og Sønderjyllands Politi overtrådt to bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven.

For det første har virksomheden ladet dieselolien slippe ud, og det er ulovligt, hvad enten det sker forsætligt eller ved et uheld. Og for det andet undlod virksomheden at underrette myndighederne med det samme, det vil sige i det øjeblik, at udslippet blev opdaget.

Bøden er dog langt fra den største udgift, som havnevirksomheden har haft i forbindelse med udslippet af dieselolie.

Myndighederne har nemlig sendt Dan-Balt en regning på i alt 623.113 kroner.

De penge dækker de udgifter, som Brand og Redning Sønderjylland, Beredskab Sydjylland og Forsvarets Operationscenter har haft i forbindelse med at fjerne olien og holde øje med forureningens omfang.