Fem virksomheder er rykket ind på Aabenraa Havns nye satellit ved Enstedværket. Aabenraa Industrihavn er begyndt at give overskud. Kontorfaciliteter er svære at leje ud.

AABENRAA: Havnen i Aabenraa har det seneste års tid rådet over et areal ved det tidligere Enstedværk, som havnen driver under navnet Aabenraa Industrihavn. Her er der både laboratorium, kontorfaciliteter, værksteder, lagerhaller og et mindre havneareal ud mod Styrtom.

Havnedirektør Henrik Thykjær fortæller, at Aabenraa Industrihavn er begyndt at generere et overskud til havnens kasse.

- Det går faktisk ganske positivt. Det er svært at leje kontorfaciliteterne ud, for der er i forvejen mange ledige kontorlokaler i området, men til gengæld går det godt med udlejningen af de øvrige bygninger, lyder det.

Der er nu fem virksomheder, som har adresse på Aabenraa Industrihavn - heriblandt Rimeco, som stod for nedrivningen af blok 2 og i øjeblikket er ved at nedrive Enstedværkets blok 3.