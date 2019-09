Havnefestival overgår alle forventninger: Vi kan ikke få armene ned

- Det havde gjort mig ovenud glad. Men det ser ud til, at vi er kommet op på cirka 7000, så det er jo markant over, siger Dorthe Hilbig, som dog ikke har opgjort det præcise besøgstal endnu.

- Vi er så glade, at vi næsten ikke kan få armene ned. Vi har haft et besøgstal, som langt overstiger vores forventninger, siger Dorthe Hilbig.

Som eventmanager i Aabenraas handelstandsforening, Shop i City, var hun med til at gennemføre weekendens havne- og skaldyrsfestival på Gammelhavn. Det gik over al forventning.

Lørdag var vild

Det var særligt lørdagen, som trak den største del af læsset med over 5000 besøgende.

- Det var faktisk helt vildt. Det var også vores lange dag, hvor vi havde åbnet fra 11 til 22, og det var også der, børneområdet åbnede. Vi må heller ikke glemme, at vi var heldige med vejret. Fredag talte vi os frem til, at der var cirka 1000 besøgende, og søndag, hvor vejret var dårligt, tror jeg, der var mellem 500 og 600 besøgende, siger Dorthe Hilbig.

Alle personer over tre år måtte betale 25 kroner for at komme ind på festivallen, noget som ifølge arrangørerne var afgørende for, at det økonomisk kunne hænge sammen.

- Det blev supergodt modtaget. Selvfølgelig var der nogen, der ikke syntes, det var ok, men de fleste havde fuld forståelse for, at vi var nødt til at tage entré. Nogle forældre blev endda positivt overrasket over, at de ikke skulle betale yderligere for at komme ind i børneområdet, siger Dorthe Hilbig.