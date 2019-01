Havnedirektør efter stormflod: Aabenraa er sluppet billigt

- Tidligt onsdag morgen besluttede vi at lave en dæmning på Sydhavn og dække kloaker til. Det har hjulpet dagen igennem, siger Torben Groos, der er indsatsleder hos Brand & Redning Sønderjylland.

- Vi er sluppet billigt den her gang, og vi har da også på forhånd kunnet tage vores forholdsregler, siger Henrik Thykjær.

Aabenraa: Varslinger om vandstande på op til 1,66 meter over det normale på Aabenraa Havn lokkede onsdag masser af mennesker ned til havneområdet. Det viste sig dog, at de helt store oversvømmelser udeblev, og det var havnedirektøren bestemt ikke ked af.

Vi har været pressede og er glade for, at det ikke har regnet tre dage i træk.

Har været pressede

Da onsdagen startede, lød varslet på en forhøjet vandstand op til 1,65 meter over det normale i Aabenraa. Det ændrede sig så i løbet af dagen til 1,75 meter, men så meget nåede det alligevel ikke op.

- Det toppede omkring klokken 14.30 med en vandstand på 1,66 meter over det normale, siger Torben Groos, der gerne vil erkende, at der var pres på, selv om det gik godt.

Da arbejdet med vandet var på sit højeste, var der omkring 40 personer i sving, og på et tidspunkt var der også assistance fra Slesvig.

- Vi har været godt forberedte og har et fint samarbejde med tyske beredskaber, siger Torben Groos.

I Aabenraa fortsætter pumpearbejdet et godt stykke ud på aftenen, men ligesom for to år siden, hvor der også var problemer med vandstanden i Aabenraa Havn, venter der igen en belønning til beredskabsfolkene. Det er på Havnegrillen, hvor Christa og Walther Jürgensen serverer gratis pølser og varm kaffe.