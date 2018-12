En 25-årig serber er blevet fængslet for at have kørt med en betjent hængende ud af bilen.

Aabenraa: Retten i Sønderborg valgte mandag formiddag ved et grundlovsforhør at varetægtsfængsle en 25-årig serbisk mand i fire uger. Manden er blandt andet sigtet for at have bragt en betjents liv og helbred i fare, da han i centrum af Aabenraa valgte at køre med en betjent hængende ud af bilen over en strækning på omkring 100 meter.

Den 25-årige nægter sig dog skyldig og har kæret fængslingen til landsretten.

Episoden fandt sted natten til søndag. En patruljevogn havde jagtet en sort Opel Corsa i Aabenraa, og da den til sidst blev bragt til standsning, nægtede føreren at slukke for bilen. Da en en politibetjent så rækker armen ind i kabinen for at trække tændingsnøglen ud, vælger bilisten at stikke af med betjenten hængende i bilens sidevindue.

Efter godt 100 meter må betjenten dog slippe sit tag og falder til jorden uden dog at komme alvorligt til skade.