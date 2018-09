Har dit barn svært ved at læse?: Nu kan du prøve synstræning i Aabenraa

Aabenraa: Har dit barn svært ved at læse og danser bogstaverne foran dets øjne, når det prøver at læse?

Så er det måske en god idé at tage en tur forbi Fahrendorff Optik på Rådhusgade på torsdag den 4. oktober mellem klokken 10 og 17.30.

Her vil synstræner Louise Hansen fra Syn og Sanser i Vollerup på Als være i butikken hele dagen for at vise, hvad synstræning kan. Det er de to medindehavere Martin Stauner og Jens Engel, som længe har haft et ønske om at sætte fokus på synstræning, da det er overset og ikke særlig kendt af den brede befolkning.

- Der er ikke mange, der er klar over, at det findes, men vi ved, at det kan hjælpe f.eks. mange børn, som har fået at vide i skolen, at de har læseproblemer. Vi vil gerne hjælpe med at sætte fokus på det, så forældre er klar over, at det findes, fortæller Martin Stauner.