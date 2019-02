Handicappede jubler over unikt motionscenter

Motionscentret

Ensted Motion og Fitness har lagt fokus på at kunne mere end et almindeligt fitnesscenter.Der er fysioterapeut tilknyttet for genoptræningsforløb, og der er specielle maskiner til brug for handicappede og folk med reduceret bevægelighed.



Fitnesscentret indeholder desuden alt, hvad et moderne center har brug for, så det er et sted for alle uanset alder, krop, evner og mål.



Et hold af frivillige vil drive og vejlede i centret, og instruktørerne har alle gennemgået en fitness-uddannelse.



Centret kan anvendes mellem klokken 05.00 og 24.00.