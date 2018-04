Handicapkørsel: Vagn Aages trappebøvl fører til nye regler

Politikerne i social- og sundhedsudvalget har vedtaget nye regler for handicapkørsel. Dermed kan eksempelvis kørestolsbrugere nu få hjælp til at komme ned ad trapperne, hvis de skal på taxatur.

- Selvfølgelig skal en person, som er kommet i kørestol, have hjælp til at komme ned til taxaen. Nu kan forvaltningen bevilge et klippekort til et antal ture, som personen i kørestol selv kan håndtere. Det er en midlertidig ordning, indtil man har fundet en ny bolig uden trapper, eller er kommet ud af kørestolen, siger udvalgsformand Karsten Meyer Olesen (S).

Aabenraa: Så er der hjælp at hente for handicappede, der ikke på egen hånd kan komme ned ad trappen til taxaen, som venter nede på vejen.

Ikke bajere og Gammel Dansk

Dermed er det heller ikke meningen, at en person kan få ordningen forlænget i én uendelighed, understreger han.

- I den periode har vi ansvaret for, at der sker noget omkring borgeren i form af genoptræning eller en ny bolig. For hvis man sidder varigt i kørestol, skal man altså ikke bo på anden eller syvende sal, siger Karsten Meyer Olesen.

Forvaltningen forventer, at under 10 borgere om året får brug for løsningen, og at de kommer til at køre under 20 ture i gennemsnit. Merudgiften bliver cirka 50.000 kroner. Det er en beskeden pris, som eliminerer behovet for kontrol, mener udvalgsformanden.

- Jeg har selvfølgelig en holdning til, at hvis personen bruger sine ture på at køre til købmanden og købe bajere og Gammel Dansk, så er det ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Men hvis vi skal sikre os, at det ikke sker, så kan vi bruge flere penge på at kontrollere kørslen, end hvad ordningen koster. Tillid er godt, og det er det, det her drejer sig om, siger Karsten Meyer Olesen.