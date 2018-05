Handicap Befordring A/S skal køre elever til Fjordskolen

Aabenraa: Det bliver virksomheden Handicap Befordring A/S, der fra 1. august skal befordre elever til Fjordskolen. Aabenraa Kommune modtog - i udbuddet om befordring af elever til Fjordskolen - tre tilbud. Udbuddet bestod af to delaftaler. En aftale på samkørsel og en aftale på solobefordring. De tre tilbud indeholdt tilbud på begge delaftaler.

Handicap Befordring A/S afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler, hvorfor selskabet tildeles kontrakterne. - Vi har valgt det tilbud, der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på henholdsvis delaftale et og to. Jeg er glad for, at aftalen nu er på plads, siger skolechef Lars Borst Hansen, i en pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune.

Udbuddet rummede det krav, at Aabenraa Kommunes børn nu maksimalt må sidde 60 minutter i bilen, når de skal køres til Fjordskolen. Tidligere var den tid 75 minutter.