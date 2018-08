Handelstandsforening om lukkede gågadebutikker i ferien: Det er ikke smart

Karger Beauty og Vin & Gastro valgte at holde deres butikker helt lukkede i en del af sommerferien. Shop i City kan godt forstå butikkernes udfordring, men synes heller ikke, at det er smart, at turisterne møder en lukket dør.

Aabenraa: - Vi holder lukket på grund af ferie.

Sådan et skilt mødte kunderne i henholdsvis Karger Beauty og Vin & Gastro denne sommer. For første gang havde ejeren af Karger Beauty, Tina Karger, valgt at holde ferielukket i to uger, mens Vin & Gastro holdt lukket en uge. Begrundelserne for at holde lukket var dog forskellige.

- Sommeren er i forvejen en tid med begrænset travlhed. Ugen blev derfor brugt til at afvikle noget ferie, forklarer ejer Kasper Faltz.

Travlt er der til gengæld hos Karger Beauty, og det var én af grundene til, at Tina Karger valgte at lukke både butik og klinik helt i to uger.

- Havde vi holdt ferie forskudt med kun én på arbejde i butik og klinik, så ville vi komme cirka fire uger bagud med behandlingerne i klinikken. Vi har dobbelt så mange behandlinger om ugen i forhold til for halvandet år siden. Og vi lever ikke af turisterne, men af de faste kunder, som kommer regelmæssigt hos, siger hun.