Håndtryk til nye statsborgere: Borgmester er klar med en helgardering

Borgmester Thomas Andresen har tidligere budt nye borgere i kommunen velkommen med et håndtryk, som her i 2014. Men han vil ikke stå i den situation at skulle indberette nogen for ikke at ville trykke hånd. Arkivfoto: Jacob Schultz.

Nye danske statsborgere skal trykke hånd med en fra kommunen, inden vedkommende kan få sit statsborgerskab, har Folketinget besluttet. Byrådet i Aabenraa fik onsdag en lang diskussion om, hvordan det skal klares rent praktisk.

AABENRAA:- Nu må gruppeformændene tage en snak om, hvordan det her skal foregå rent praktisk - også med hensyn til kønsfordelingen. Sådan lød de afsluttende ord fra borgmester Thomas Andresen (V), efter at byrådet længe havde debatteret, hvordan den nye lov om statsborgerskabsceremoni i praksis skal føres ud i livet i Aabenraa Kommune. Efterfølgende gav JV borgmesteren mulighed for at uddybe: - Bare for en helgardering ville det måske være bedst, at der var mindst en fra hvert køn, der trykkede hånd. Det mest lykkelige er jo, hvis det bare kører igennem, uden at vi skal til at lave indberetninger på nogen, fordi de ikke vil give et håndtryk, lød det.

Offentligt arrangement Aabenraa Kommune har regnet sig frem til, at det vil koste omkring 23.000 kroner at holde to årlige ceremonier for nye statsborgere, sådan som en ny lov forlanger, at kommunen skal.Statsborgerskabsceremonierne vil blive holdt på det gamle rådhus i Aabenraa, og de vil være åbne for offentligheden.

Folketinget synes det er en god ide, at forlange, at nye statsborgere skal give et håndtryk til gengæld for deres statsborgerskab. I byrådet i Aabenraa er begejstringen for den ide til at overse. Arkivfoto.

Korporlige udfoldelser Thomas Andresen har aldrig lagt skjul på, at ideen om at alle nye statsborgere skal trykke hånd for at få deres statsborgerskab, ikke er groet i hans have. - At krydre noget med korporlige udfoldelser er nyt i dansk lovgivning. Vi har forsøgt at løse det elegant ved at foreslå, at Borgerservice kan overtage opgaven, sagde borgmesteren på byrådsmødet. Han vil ikke selv deltage, men vil heller ikke forhindre andre politikere i at give det officielle håndtryk, hvis de har lyst til det. Viceborgmester Ejler Schütt har forlængst meldt sig som villig håndtrykker i denne sammenhæng, men i byrådet var hen den eneste, der var decideret begejstret for den forestående statsborgerskabsceremoni. - Ja, det her er af vores mange mærkesager. Jeg synes det er udmærket at ethvert byrådsmedlem kan stille sig til rådighed, lød det fra Schütt. Rasmus Elkjær Larsen (K) synes nu ikke, Ejler Schütt skal være den eneste, der byder de nye statsborgere velkommen. - I 2000 år har det været en underskrift, der var juridisk bindene. Nu skal vi åbenbart tilbage til tiden før Jesu´fødsel, sagde det konservative byrådsmedlem. - Så selvfølgelig vil vi smile og byde de nye velkommen og selvfølgelig vil vi overholde loven, selv om vi har undret os, tilføjede den.

Helst uden politikere Erik Uldall Hansen (S) var heller ikke begejstret for den nye lov og for den forpligtigelse, som kommunerne hermed er blevet pålagt. - Jeg vil gerne rose borgmester Thomas Andresen for måden at håndtere det her på. I mit parti havde vil hest set, at det helt og holdent blev overladt til Borgerservice at holde ceremonien. Dermed ville det blive en politisk neutral dag, sagde han. Michal Christensen (DF) bakkede op. - Jeg vil gerne give hånd, men jeg vil ikke tvinge nogen til at give hånd til mig, sagde han.