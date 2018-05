Håndboldstjerner kommer med penge til Julemærkehjemmet

Kruså: Torsdag 3. maj kl. 10 får Julemærkehjemmet Fjordmark besøg af Rasmus Lauge, Lasse Svan og Henrik Toft fra herrelandsholdet i håndbold.

De tre håndboldstjerner kommer for at overrække 10.000 kroner til Julemærkehjemmet fra landsholdets hovedsponsor, Bygma. Pengene skal gå til at forbedre mulighederne for børnene på Fjordmark og give dem et ophold, som de aldrig glemmer. Når håndboldspillerne kommer, får de blandt andet en række spørgsmål fra børnene, ligesom de også skal lege, hygge, tage billeder og spille håndbold sammen. Børnene får også en landsholdstrøje hver. /EXP