Håndboldstævne slog igen rekord

Løjt Kirkeby: Weekendens håndbold-julestævne i Løjt Kirkeby blev igen et tilløbsstykke uden lige. Ikke færre end 102 hold var tilmeldt i år, og det er ny rekord.

- Det er 17 hold mere end sidste år, siger Jesper Poulsen, der er ansvarlig for det stort anlagte julestævne.

Deltagerne er børn i alderen 6 til 14 år, og de kommer primært fra sønderjyske klubber, men der var også hold med fra Esbjerg, Vejle og Brande. Ifølge Jesper Poulsen er der flere grunde til, at stævnet er så populært.

- Tidspunktet er rigtig godt. Sidste weekend sluttede turneringen, og så er det godt med et stævne lige inden jul. Samtidig er det et stævne for bredden, og det er helt bevidst, siger Jesper Poulsen og tilføjer, at der også bliver gjort meget ud af, at det skal være hyggeligt at komme her.

- Vi sørger eksempelvis for gratis kaffe til forældrene, og det er ret populært, siger Jesper Poulsen, der var med til at starte julestævnet op for fem år siden.

- Og der kommer også et julestævne næste år, lover Jesper Poulsen.