Aabenraa: De lyseblå håndboldkvinder fra SønderjyskE jagter sæsonens første sejr i 1. division, når de søndag kl. 15 møder Vendsyssel på udebane.

Efter et par magre sæsoner, hvor vendelboerne er sluttet lige over nedrykningsstregen, stræber de i denne sæson efter at komme tættere på toppen af 1. division, og der er blevet hentet en række nye spillere ind for at opfylde målsætningen.

Vendsyssel kæmper derfor ligesom SønderjyskE med at få mandskabet spillet sammen og måtte i deres første kamp på udebane mod DHG nøjedes med 23-23. Så vinderen af opgøret søndag eftermiddag snupper sæsonens første sejr og tager et skridt i den rigtige retning.

SønderjyskE må stadigvæk undvære Helena Løjborg, Ricka Gindrup, Caroline Rasmussen og Claudia Rompen.