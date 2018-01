Håndboldfan fanget i lufthavnen: Opdagede for sent, at passet var udløbet

Onsdag kunne avisen fortælle om, hvordan håndboldglade Bente Kellner var på vej til EM i Kroatien. Det blev en tur med forhindringer. Et godt råd: Husk at tjekke, hvornår dit pas udløber.

Rens: Bente Kellner fra den sønderjyske grænseby Rens har let til smil. Det stivnede imidlertid torsdag morgen i Hamborg Lufthavn. Sammen med sin mand og et vennepar var den inkarnerende håndboldfan på vej til kroatiske Varazdin for at heppe de danske håndboldmænd til EM-succes, da hun opdagede, at hendes pas var udløbet. 3. januar 2018 stod der.

- Det ligger altid i min bil, så det havde jeg da ikke lige tjekket, som hun forklarer efter et mildest talt hektisk døgn.

For det lille rød/hvide selskab regnede med, at alt var i orden, da de havde gjort, som det tyske politi i Hamborg havde rådet dem til: Nemlig at tage den planlagte afgang til Düsseldorf og dér få lavet et midlertidig pas.

- Men da vi nåede frem til gaten i Düsseldorf, nægtede flyselskabet at tage mig med. De ville ikke godkende, at en tysk myndighed havde udstedt et dokument på en dansk statsborger, fortæller Bente Kellner.

Da var klokken 17 torsdag. Mens de tre andre blev indkvarteret på et hotel i Düsseldof - oven i det hele var afgangen nemlig blevet aflyst på grund af uvejr - fik Bente Kellner en returbillet til Hamborg.

- Jeg var jo nødt til at tage hjem til Danmark for at få et midlertidigt pas her, var planen.