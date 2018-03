Håbefulde besøgshunde var til eksamen: Møffe kom igennem nåleøjet

20 forskellige varianter af menneskets bedste ven var søndag til en særdeles grundig optagelsesprøve på plejehjemmet Rise Parken i Rødekro. Dagen var arrangeret af TrygFonden, som ville hverve nye hunde til sin besøgsordning.

Rødekro: Møffes ejer, Charlotte Hansen fra Søgård, var aldrig rigtig i tvivl: Selvfølgelig ville hendes engelske bulldog på snart to år charmere sig igennem nåleøjet, så han kan få lov til at være besøgsven for de gamle og demente. Søndag var han til optagelsesprøve på plejehjemmet Rise Parken i Rødekro arrangeret af TrygFonden. Det samme var 19 andre hunde, der går med de samme drømme som ham. - Man kan selvfølgelig godt blive lidt nervøs, men han kan godt lide opmærksomhed og fremmede mennesker. Han er en rigtig bulldog, doven om morgenen og om aftenen, og så gør han bare så mange skøre ting. Jeg griner mange gange hver dag, sagde Charlotte Hansen.

Datingsite Plejecentre og godkendte besøgshunde kan finde hinanden på hjemmesiden www.besøgshunde.dk . Lige nu er der 12 besøgshunde i Aabenraa Kommune.

Skal være sunde og raske For TrygFonden handlede dagen først og fremmest om at finde ud af, om hundene er egnede som besøgshunde. - Vi kigger på, om de er sunde og raske, og om de er glade for kontakt til fremmede mennesker. De skal være så robuste i hovedet, at de kan klare, at der sker uventede ting. Endelig tager vi også en samtale med ejerne, så de forstår deres rolle i det her, sagde Galina Plesner, projektchef ved TrygFonden. Alle racer og størrelser kan bruges. - Det er enormt forskelligt, hvilke behov der er ude på de forskellige plejeinstitutioner. Der kan sagtens være beboere, der først synes, det er en rigtig hund, når den er stor, og andre vil hellere sidde med en lille hund. Det er vigtigt, at institutionerne finder ud af, hvilke behov der er, sagde Galina Plesner.

Rise Parken kan bruge flere Bente Clemmensen, driftsleder i Rise Parken, var kun glad for at lægge hus til optagelsesprøven. - Besøgshunde er en fantastisk ting for vores beboere. Mange af dem har haft hund i mange år, og vi kan se, at de kan noget, vi ikke kan som personale. De gør beboerne glade og skaber liv. Det er en gave for vores plejehjem, sagde hun. Desværre er der mangel på dem i Rise Parken. - Vi har en, som er rigtig trofast. Derfor håber jeg, at dagen i dag kan gøre, at flere får lyst til at besøge os i Rise Parken, sagde Bente Clemmensen. Hos dyrlæge Pia Ammitzbøll Andersen, som er tilknyttet projektet, stod det allerede fra morgenstunden klart, hvorfor den grundige optagelsesprøve er nødvendig. Hun havde haft fire hunde til kontrol og havde været nødt til at afvise den ene. - Den bed mig i fingeren, da jeg ville undersøge den. Der dumper den jo på en måde dobbelt, for den må først og fremmest ikke have ondt, og den her havde ondt i knæet. Og så må den slet ikke have den reaktion, når det gør ondt, sagde dyrlægen.