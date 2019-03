Gyser: SønderjyskE hentede tre mål i slutspurt

I Aabenraa må Olivera Kecman og hendes spillere vente lidt med måske at juble. De har længe været en plads i oprykningsspillet, og nu står det klart, at det bliver Bjerringbro, der er modstanderen, når første hurdle på vej mod ligaen skal overvindes.

Pytlick mod Hansen

SønderjyskE kan prise sig lykkelig over, at det netop er lykkedes at få topscorer Celina Hansens underskrift på en ny, toårig kontrakt. Det var nemlig om nogen hende, der fik de over 1000 tilskuere op af stolene til sidst.

Hjemmeholdet hang efter et godt kæmpede Gudme-hold, der i Camilla Bogetoft Pytlick - ja, navnet afslører jo ligesom, at der er gode håndboldgener dér - har 1. divisions topscorer, og hun brillerede også i Arena Aabenraa. Ti mål scorede hun, og selv om Olivera Kecman valgte at lade hende mandsopdække, så var det hende, der scorede til 20-17 med kun otte minutter igen.

Celina Hansen havde kampen igennem været SønderjyskE's bedste, men da trådte den 25-årige bagspiller så rigtigt i karakter. Først reducerede hun selv til 18-20, de to følgende mål havde hun næstsidste hånd på, inden hun lukkede ballet med sit ottende mål - og to point.