Gymnaster kan ånde lettet op: Forening overlever

Efter et grundigt forarbejde lykkedes det at finde friske kræfter til Rødekro Gymnastikforening. Vicky Norbeck Jochimsen har indvilget i at gå ind i ledelsen.

RØDEKRO: Det måtte en masse benarbejde og en ekstraordinær generalforsamling til, før Rødekro Gymnastikforening kunne sikre sig, at foreningen også har en ledelse i fremtiden.Vicky Norbeck Jochimsen har sagt ja til at træde ind i foreningens ledelse, der består af tre personer plus to suppleanter. De mødes på mandag for at finde en ny formand, men det nye medlem af ledelsen har i forvejen sagt ja til at påtage sig opgaven.Efter den ordinære generalforsamling så det ellers en kende sort ud for de 650 aktive gymnaster i Rødekro. Interessen for idrætten fejler ikke noget, og foreningen har også 70 frivillige og instruktører at råde over.Til gengæld var det ikke umiddelbart nogen, der ville påtage sig formandsposten, da den hidtidige formand, Bettina Lund, meddelte, at hun ikke ønskede at fortsætte.

Tre plus to Gymnastikforeningen i Rødekro er en afdeling af Rødekro IF.Ledelsen består af tre personer plus to suppleanter, hvoraf den ene som regel er på vej ind i bestyrelsesarbejdet, mens den anden er på retræte efter nogle år i ledelsen.



Det er nu lykkedes at finde tre personer til ledelsen samt to suppleanter. Konstitueringen foregår på mandag.