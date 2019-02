Gunhilds have af krokus har en 70 år gammel historie

Gunhild Thiellesens nyder sine krokus, mens de er på det højeste. Krokushaven har en lang historie. Det begyndte med en lille pose frø for 70 år siden.

- Mine forældre købte en lille pose frø ved en haveudstilling oppe i Jylland. Det vil sige - det var min mor, der købte dem. For hun fik skæld ud hele vejen hjem, fordi de havde været så rasende dyre, fortæller 78-årige Gunhild Thiellesen.

Hvert år har haven budt på et sandt krokus-flor - og det vokser i omfang, siden de første frø blev lagt i jorden for 70 år siden.

- Om få dage er blomsterne slatne. Så visner de igen. Og så snart dagen svinder, lukker de sig om støvdragerne. Så det er med at nyde dem, mens de er på det højeste, fortæller Gunhild Thiellesen om denne forårsbebuder, der fylder det meste af haven på Posekær. Og naboernes med for den sags skyld.

Aabenraa: Bierne nærmest svælger i pollen, der i overflod tilbyder sig i et sandt krokus-hav på Posekær i Aabenraa. Bierne er naboens - krokusserne er til gengæld Gunhild Thiellesens, som i disse solskinsdage nyder den lyseblå blomster-pragt i fulde drag.

Gunhild Thiellesen har arbejdet en del med keramik. Og hun glædes ved naturens farvespil. Den røde djævlemaske i kirsebærtræet er dog én, hun har tilføjet. Den giver et godt modspil til den blå krokus. Foto: Jan Sternkopf

Krokus alle vegne

Pengene skulle dog vise sig at være godt givet ud. For krokus har det med at formere sig, sådan helt af sig selv.

I 2019 - efter 70 år - er de bare alle vegne, må hun konstatere.

- Det vrimler med krokus. De er op ad den stenbelagte indkørsel, på skrænten, i forhaven og i bedene.

Det kunne lyde som en beklagelse. Men det er det langtfra.

Gunhild Thiellesen er nemlig begejstret for naturen og dets farvespil. Tit er hun selv undervejs med sit kamera for at fange motiver i det rette øjeblik. Om det så er en tidlig sommermorgen lige efter solopgang.

- Jeg synes jo, at det er fantastisk med så mange krokusser. Naboen, som er biavler, er også glad - for pollen og nektar fra de tidlige forårsblomster er jo mad til hans bier.