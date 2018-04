Guldet ligger i et fyldt klædeskab

- Og så er det en skøn måde at komme af med tingene på. Jeg får snakket med en masse søde mennesker - samtidig med at jeg forhåbentlig kan tjene en skilling.

- Man bliver jo ved med at pakke ind i skabene. Det er straks sværere at tage tingene ud igen, erkender Gitte Herbst.

For sandheden er nok, at hun har brugt al pladsen i sine skabe.

Rødekro: Kan det være, at klædeskabe udviser samme besynderlige adfærd som tøj - nemlig at de krymper, så der med tiden bliver mindre og mindre plads? Det mener Gitte Herbst fra Tinglev, som søndag havde slået en stand op hos 2ndhand Shopping Bazar i Compass Congress Center i Rødekro.

Salg fra private til private

Det er netop også meningen med konceptet, forklarer Gitte Skovshoved, som står bag 2ndhand Shopping Basar. Hun stiller rammerne til rådighed - og så kommer private med deres ting, som de vil sælge - primært i de nævnte varegrupper.

Det er første gang, hun arrangerer en basar af denne type i denne målestok. Og det er første gang i Rødekro. Men nok ikke sidste gang.

- Det er tanken, at vi kommer ud i landet med konceptet. I første omgang i Jylland og på Fyn - og så i de lidt mindre byer, hvor der i forvejen ikke sker så meget. Så foreløbig har vi planlagt i Grenå, Holstebro og Randers. Vi er desuden i Haderslev den 2. september.

Det sidste er ikke helt tilfældigt.

Gitte Skovshoved bor nemlig i Haderslev. I mange år havde hun tøjbutikken Stalden, som tilmed havde filial i Sønderborg. Senest arbejdede hun indenfor hårde hvidevarer, men da hendes firma skulle flytte adresse fra Haderslev til Fyn, valgte hun at sige op. Hun kunne ikke forestille sig at pendle over så stor en afstand.

- Jeg havde tre måneders afspadsering. Dem brugte jeg på at få 2ndhand Shopping Basar op at stå efter en idé, jeg havde fået fra min datter i København. Hun og min svigerdatter havde ryddet op i deres klædeskab og vupti! solgt for 5.000 kroner ved et lignende arrangement.