Guld til Kongehøjskolen

Aabenraa: I specialcenteret på Kongehøjskolen bruger man fodbold som pædagogisk redskab. Og forleden kom eleverne hjem med en flot guldpokal fra Special Olympics Skolefodboldturneringen.

- Vi startede dagen med en bus tur til Silkeborg. I den indledende runde vandt Kongehøjskolen sine tre kampe og gik videre til finalerunden i c rækken. I finalerunden blev det til en sejr og en uafgjort, hvilket var nok til at tage guldpokalen med hjem til Kongehøj, fortæller udskolingselev Casper Lübke i en pressemeddelelse.

Visionen med projektet er at skabe en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter, fortæller afdelingsleder Ulrich Lyhne. Tanken er at bruge fodboldens fascinationskraft og konkurrenceelementer til at motivere og udfordre børnene - så de kan stå stærkere i deres eget liv.

Casper Lübke fortæller, at "We are the Champions" blev sunget for fuld power hjem i bussen. Det var en rigtig god skoledag - og i næste uge venter en musical, som valgholdene i drama, musik og event står for.