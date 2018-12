Gudstjeneste i Julehjertebyen: Silende regn holdt folk hjemme

Det er en tradition, at mange mødes til gudstjeneste i Julehjertebyen og ønsker hinanden glædelig jul. Desværre stoppede den silende regn mange i at komme i år og høre om den uperfekte jul.

Det så også rigtig tomt ud i den hyggelige by på Storetorv, hvor der stod et par enkelte samlet under en parasol foran scenen, mens de fleste andre samlede sig i husene eller ved de overdækkede træborde, hvor der var mulighed for at stå lidt i læ.

- Jeg havde kopieret ekstra mange salmer i år, men dem tror jeg ikke, at jeg får brug for, sagde hun.

Da var hele Julehjertebyen proppet med glade folk, som var samlet for at mærke den højtidelige stemning i byen og ønske hinanden glædelig jul. Men da var det også tørvejr.

Sognepræst Tine Baarts Andsager kiggede allerede inden fredagens gudstjeneste i Julehjertebyen beklagende på de folk, hun mødte på sin vej til scenen. Præsten var nemlig rigtig ked af den stædigt silende regn, for hun havde håbet på et lige så fyldt torv som sidste år.

Årets indsamling slutter først officielt den 23. december, når Julehjertebyen lukker, men man kan indbetale til foreningen hele året.Fredag var der samlet over 864.000 kroner ind til at afskaffe den fattige jule i Aabenraa Kommune. Tina Baarts Andsager fortalte fra scenen, at der var blevet delt 466.000 kroner ud til 311 familier med hjemmeboende børn under 18 år, og det betød, at cirka 700 børn i kommunen havde fået glæde af julehjælpen. De resterende penge overføres til næste års indsamling.

Paraplyerne dominerede foran scenen, hvor folk stod tæt for at holde varmen. Foto: Claus Thorsted

En perfekt jul på den uperfekte måde

Langsomt begyndte folk at stimle sammen foran scenen med paraplyer, og det endte med, at et sted mellem 100 og 120 mødte op for at høre korene synge, høre præstens juletale og Malene Bruhn læse juleevangeliet i stedet for borgmester Thomas Andresen (V), som var blevet forhindret i at deltage, da han var inviteret til Kolding for at deltage i et tema om datacentre på TV Syd.

- Malene er også den eneste, der kan løfte den opgave efter borgmesteren, hvis I spørger mig, sagde Tina Baarts Andsager, inden tovholderen for Julehjertebyen læste evangeliet op. På sønderjysk.

Den uperfekte jul var temaet for Tine Baarts Andsagers tale, og historien om familien, hvor moren gerne ville have et skævt juletræ, spille brætspil, kun bage én slags julekager og servere noget anderledes julemad, var inspireret af det virkelige liv.

- Jeg siger ikke hvilket liv, men det var der, da hun kiggede på familien juleaften med ondt i ryggen, at hun blev varm om hjertet. Det var en perfekt jul på den uperfekte måde. Det er det, julen handler om. Kærlighed, sagde hun.

Selvom gudstjenesten normalt markerer afslutningen på Julehjertebyen, har den åbent indtil den 23. december klokken 16.