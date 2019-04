Gudstjeneste dedikeret til ofre og pårørende for terroren i Sri Lanka

Aabenraa: Gudstjeneste på søndag 28. april kl. 9 i Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa er dedikeret til ofre og pårørende for terroren i Sri Lanka.

Et element i teksten, der er knyttet til denne søndag, er, at de første disciple - efter påske - levede i frygt for overgreb fra de jødiske myndigheder, der havde fået Jesus korsfæstet.

Overgreb fra fanatikere på mindretal har altid fundet sted. Og når man systematisk går efter kristne kirker og hoteller med mange vestlige turister i et land, hvor de kristne kun udgør et mindretal, så er det oplagt at sammenligne forholdene, selv om der er et par tusind år mellem begivenhederne.

Sognepræst Jørgen Jørgensen vil i sin prædiken både sætte ord på forfølgelsens karakter og på det håb, der udspringer af det kristne påskebudskab.

I forlængelse af prædikenen vil der være et minuts stilhed, og dagens indsamling vil være til fordel for hjælpearbejdet blandt de berørte.

Alle er velkomne til gudstjenesten, der varer lidt under en time.