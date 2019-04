Gry træder et skridt tilbage: Bjarne Buthler bliver direktør for Café Kridt

I mandags begyndte Bjarne Buthler som direktør i Café Kridt. Caféens ejer Gry Kibsgaard glæder sig at få en stærk mand ved roret, så hun kan gøre det, hun brænder for ude i de tre caféer.

Aabenraa: Hun havde ikke troet, han ville sige ja, men da Bjarne Buthler hørte jobtilbuddet fra ejer af Café Kridt, Gry Kibsgaard, kunne han ikke andet end at sige ja tak.

Udfordringen i at blive direktør for Café Kridts tre caféer i Aabenraa, Tønder og Haderslev var for spændende til, at han kunne sige nej.

- Det kløede lidt i fingrene, da hun spurgte mig. Timingen kunne måske godt have været bedre i forhold til, at jeg kun har været på Under Sejlet i et år, men vi har nået meget på det år og har fået det til at fungere igen, så mit job som redningsplanke er opfyldt. Café Kridt er en kæde, og det er noget helt andet end det, jeg har prøvet før, forklarer Bjarne Buthler om skiftet, som også indebærer et farvel til jobbet som faglærer på kokkeuddannelsen på EUC Syd.

I mandags satte han sig for første gang bag skrivebordet i Café Kridt, hvor Gry Kibsgaard havde advaret ham om, at der ventede en stor stak opgaver. For hende er det befriende at slippe det overordnede ansvar og vende tilbage til det, hun brænder for: Arbejdet ude på gulvet i caféerne.

- Mit nytårsfortsæt var, at 2019 skulle været året med fokus på caféerne, og at jeg derfor skulle finde et stærkt menneske til at hjælpe mig. Jeg var ved at slå mig selv ihjel på kontoret og med at køre rundt og slukke ildbrande, og jeg vil bare så gerne ud og arbejde i caféerne. Men jeg har ikke kunnet finde én med kompetencerne, som samtidig var stærk nok til det arbejde før Bjarne. Jeg ville have ham, fordi han er behagelig, vellidt i byen, dygtig til at administrere og optimere, stærk i drift, økonomi og strategi og så er han god i et køkken. Det er svært at finde, fortæller Gry Kibsgaard, som har fået en kontrakt som servicemedarbejder.