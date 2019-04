Grundlovsmøde må flyttes: Skrigende råger larmer for meget

TINGLEV: Hos beboerne på på Skovvangen i Tinglev, lyder der masser af høje skrig i denne tid. Den er også gal på Skovfennen og på Grønnevej.

Rågerne i Byskoven her nemlig travlt med at yngle, og det går ikke stille for sig.

I øjeblikket er der to rågekolonier i den lille skov midt i Tinglev, og for nogle af beboerne er det lige rigeligt. Rågerne larmer, og deres afføring laver store hvide plamager på skovens træer.

TinglevForum, som plejer at fejre grundlovsdag med et møde på friluftsscenen i Byskoven, bliver nødt til at flytte arrangementet i år. Den ene af de to kolonier befinder sig nemlig lige ved scenen.

Blandt dem, der er meget generet af naboskabet, er Henning og Eva Christensen fra Skovvangen.

- Det er rigtigt slemt i år. Tidligt på året var der to gange jægere forbi for at skyde rågerne, men det har overhovedet ikke hjulpet, fortæller Henning.

Rågerne aflægger hyppige besøg på græsplænen hos Eva og Henning, og det samme har Louis og Iris Møller observeret på deres græsplæne. De bor på Grønnevej på den modsatte side af Byskoven.

- Folk snakker meget om rågerne og spørger til, om vi kan holde ud at høre på dem. Jeg synes det går. Men folk er jo forskellige - nogle kan lukke af for lyden, og andre kan ikke, siger Iris Møller.