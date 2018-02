Grønt lys til mere skov

Det var den umiddelbare reaktion hos skovejer Poul Jesper Fink, da han fik at vide, at Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune netop har givet grønt lys til, at han kan rejse 3,5 ha skov ved Fladhøjskolen i Rødekro.

Ikke enigt udvalg

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune, Arne Leyh Petersen (DF), bekræfter, at der nu er givet tilladelse til, at der kan rejses 3,5 ha skov i Rødekro. Det var dog ikke et enigt udvalg, der valgte at give grønt lys til skovrejsningen. Socialdemokraternes Christian Panbo og Egon Madsen undlod nemlig at stemme, da beslutningen skulle træffes på et møde onsdag formiddag.

- Jeg undlod at stemme, fordi jeg ønsker at bevare området til boligområde. Hvis grundene i Fladhøjparken bliver revet væk, så ville det have været godt at have et areal i reserve til boligområde. Derfor ville jeg gerne have set tiden lidt an, siger Egon Madsen.

Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet er omkranset af eksisterende hegn og beplantning.