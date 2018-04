Grønne og alternative mødes på tværs af grænsen

Grænsehegn er en dårlig idé

Det planlagte grænsehegn mellem Tyskland og Danmark var også til debat.

Deltagerne fra de to partier var enige om, at hegnet udsender forkerte signaler i forhold til sameksistensen i grænselandet. De peger også på, at hegnet kan true naturdiversiteten.

"Frygten for den afrikanske svinepest er reel, men den burde løses på andre måder, eksempelvis omkring Kielerkanalen, som er et mere naturligt sted. Den største smittespredefare er udenlandske chauffører", hedder det i en pressemeddelelse fra mødet. Die Grünen og Alternativet fra Sønderborg og Aabenraa vil fortsætte med flere årlige møder, og partierne vil arbejde for at inddrage unge og deres ønsker til fremtiden i grænselandet.