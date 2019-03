I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. DR markerer det historiske jubilæum med en stort anlagt serie i fire dele og mangler lige nu masser af statister.

Danmarks Radio søger både mænd, kvinder, børn, par og familier i alle aldre og størrelser fra hele landet til både små og store statistroller, og for sønderjyderne er det en oplagt mulighed for at blive stjerne for en stund. Danmarks Radio oplyser nemlig, at der selvfølgelig vil være optagelser i Sønderjylland i forbindelse med produktionen af serien Grænseland.

Grænseland bliver en fortælling, der foldes ud gennem dramatiske rekonstruktioner, og derfor skal Danmarks Radio bruge en masse medvirkende, som er friske på at iføre sig flotte, historiske kostumer og på den måde være med til at fortælle periodens fælles historie.

Ønsker man at blive statist i DR1's nye dramadokumentar Grænseland, skal man sende en mail til: statist@dr.dk .I mailen skal man oplyse navn, telefonnummer, alder, bopæl, højde, vægt, et nyt billede af sig selv, lidt info om sig selv og eventuelt oplysninger om tidligere erfaring med film, tv eller teater.

Genforeningen

Der vil blive filmet i forskellige intervaller med start i april og frem til og med november i år. Har man søgt om at blive statist, er der derfor mulighed for at blive kontaktet angående medvirken i serien i hele den periode.

Statistrollerne vil typisk blive belønnet med et gavekort, og i nogle tilfælde vil der være større, honorarlønnede opgaver. Derudover sørger Danmarks Radio for forplejning under optagelserne.

Danmarks Radio har valgt at kaste sig over grænselandet, fordi det næste år er 100 år siden, at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. Serien Grænseland tager dermed fat i den epoke, hvor Danmarks nationale identitet for alvor tager form, og hvor landet som stat så helt anderledes ud end i dag.

- DR's ambition med Grænseland er at skabe en sammenhængende fortælling, som begynder i 1800-tallets grænseland, før krig og konflikt bryder ud. Vi ønsker at tegne udviklingen helt fra de første nationale stridigheder bryder ud i grænseområdet, frem til krigene mod Tyskland, over tabet af Sønderjylland, til Sønderjyllands genforening med Danmark, siger Tine Smedegaard Andersen, der er kulturdirektør i DR.

Serien skal sendes i foråret 2020 fire søndage i træk klokken 20.00.