Gratis koncert fik Bruno og Birthe til at hive campingstolene frem

Det er til at forstå. For hvad er der ikke at holde af: De smukke omgivelser, den gratis underholdning - og søndag eftermiddag holdt det tilmed tørvejr, så det ikke var med kunstige smil, Hjemmeværnets Musikkorps Syd og deres Kor a la Carte satte i med det sædvanlige åbningsnummer: "Det er sommer, det er sol, og det er søndag".

Og de var langt fra de eneste, der bevægede sig hjemmevant rundt. Mange havde kaffen med, og der var sågar ternet dug på et enkelt medbragt bord.

Bruno og Birthe Jepsen fra Søst ved Rødekro stillede rutineret de magelige campingstole op og satte sig i de bløde hynder med fint udsyn over græsplænen i gården i Søgårdlejren.

Søgård: - Det var lidt tilfældigt, da vi første gang opdagede, at der var koncert. Men det var en god oplevelse, og nu er det vist sjette eller syvende gang, vi er her.

Det føles lidt som at være til familiefest. Jeg kender efterhånden musikerne, og jeg kan også se mange gengangere blandt jer gæster.

Fødder vippede snart i takt i Søgårdlejrens gårdplads, da Hjemmeværnets Musikkorps syd havde slået de første toner an. Foto: Jacob Schultz

Elefanter og smil

Det er efterhånden også blevet en tradition, at borgmester Thomas Andresen denne ene gang om året støver sin sorte butterfly af og optræder som konferencier på et felt, som han indrømmede ikke er hans stærkeste:

- Men jeg synes, det er hyggeligt. Jeg kan jo huske, hvordan Søgård Kaserne var lukket land, da jeg var barn her lige ved siden af. Så det er dejligt, at der nu bliver åbnet, så man kan se, hvor skønt her er, lød det, inden han stillede sig op foran orkesteret, og mikrofonen blev tændt.

Trak fru Vivian lidt hårdt i butterflyen og svirpede den tilbage, da de kom hjem, så var det helt fortjent for dette W.C. Fields-citat, som borgmesteren valgte at introducere Justin Bieber-nummeret "Cry me a river" med:

- Jeg har det med kvinder som med elefanter: Jeg kan godt lide at se på dem, men jeg ville nødigt eje én.

Heldigvis droppede kommunens førstemand at forsætte i Fiels-sporet - "begynd hver dag med et smil - så er det overstået" - da han skulle præsentere "When your're smiling".

Her var det Andresens eget "smiler du, får du et smil tilbage".

Det passede i hvert fald denne søndag i Søgårdlejren.