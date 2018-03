Grænsesoldater er allerede kommet på museum

Formål

Det er er Hjemmeværnsmuseets formål at udbrede kendskabet til Hjemmeværnet og dets historie, herunder danskernes lyst og evne til at kæmpe for et frit og demokratisk Danmark.Museet søger at leve op til formålet ved at modtage museale effekter som vurderes, registreres og indgår i udstilling eller magasin, udstille effekter og give besøgende indsigt i Hjemmeværnets historie samt i hjemmeværnsmandens dagligdag.



Opstille særudstillinger til fremvisning ved særlige anledninger, modtage gæster til rundvisning og orientering og afholde foredrag på opfordring, både internt og eksternt.