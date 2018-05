Grænsependlerskat: Skatteminister kommer sønderjyske kommuner i møde

Det har hidtil været et tungtvejende argument, når en omfordeling af tyske grænsependleres skattebetalinger var på tale, at man ikke kendte fordelingen af skatteindtægterne. Det kommer man til nu, efter skatteministeren har lovet at sætte Skat på sagen.

- De tilkendegav, at de fortsat ikke havde en egentlig løsning klar, men gerne ville indhente mere detaljerede informationer fra kommunerne, så man kan få et bedre beslutningsgrundlag, siger Jesper Petersen.

Aabenraa Kommunes virksomheder tiltrækker mange tyske medarbejdere, som udløser udgifter til eksempelvis daginstitutioner og sygedagpenge, men deres skattebetalinger går ikke til kommunekassen. De havner i stedet i statskassen. Det har både folketingspolitikere og borgmestre forsøgt at gøre opmærksom på det uretfærdige i gennem flere år. Nu er der imidlertid et lille håb.

Nu vil Staten ikke længere kunne sige, at man ikke har informationerne, for det har været et argument hidtil, at man ikke vidste, hvordan skatteindtægterne fordelte sig.

I svaret til Jesper Petersen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, skriver skatteminister Karsten Lauritzen (V):"Ja, jeg kan bekræfte, at jeg gerne vil efterkomme de sønderjyske kommuners ønske om at lave en fordeling af de begrænset skattepligtiges "kommuneskat" på de sønderjyske kommuner. Det kræver dog, at SKAT modtager CPR-numre på de relevante begrænset skattepligtige personer. Jeg forventer, at SKAT i løbet af kort tid tager kontakt til de sønderjyske kommuner med henblik på at afklare indberetningen af oplysninger om de begrænset skattepligtige. Når SKAT har modtaget de relevante CPR-numre, vil en fordeling af de begrænset skattepligtiges "kommuneskat" formentlig kunne foretages i løbet af et par uger".

- Jeg mener, at den opgørelse, som jeg håber, kommunerne vil bidrage til hurtigt, vil give endnu stærkere argumenter for, at det er urimeligt, som ordningen er i dag. Nu vil Staten ikke længere kunne sige, at man ikke har informationerne, for det har været et argument hidtil, at man ikke vidste, hvordan skatteindtægterne fordelte sig. Det finder vi ud af nu, slår Jesper Petersen fast.

- Jeg vil da gerne vide, hvilke indtægter de sønderjyske kommuner går glip af i dag. Det er en urimelig situation, vi har i dag med grænsependlerne, hvor kommunerne har udgifter på eksempelvis det sociale område, men ikke skatteindtægterne, understreger Jesper Petersen, som glæder sig over, at skatteministeren sætter en dataindsamling i gang.

Den tilkendegivelse har Jesper Petersen holdt fast i, og derfor har han stillet skatteminister Karsten Lauritzen et §20-spørgsmål for at få ham til at bekræfte, at man fortsat vil indsamle data. En bekræftelse, han netop har fået.

Borgmester-glæde

Også Venstres Eva Kjer Hansen har kæmpet de sønderjyske kommuners sag, og den brænder hun stadig for, efter hun er blevet minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

- Vi skal have en mere fair fordeling mellem kommunerne, og jeg synes, vi er kommet et væsentligt skridt videre, fordi vi nu får nogle mere præcise tal og et bedre grundlag at drøfte problemstillingen ud fra, siger Eva Kjer Hansen.

På rådhuset i Aabenraa glæder borgmester Thomas Andresen (V) sig over, at man er kommet et skridt videre i kampen for at få del i de 55-60 millioner skattekroner, som man selv mener at gå glip af hvert år. I stedet er man blevet kompenseret for en del af beløbet gennem et finansieringstilskud på 35 millioner kroner.

- Det er positivt, at man udbeder sig oplysninger. Det tegner et billede af, at man har viljen til at gå i gang med at opbygge systemer, så vi kan indberette data om grænsependlerskatten, siger Thomas Andresen.