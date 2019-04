Grænsependlere: Kommune forventer ekstra skatteindtægt på 50 millioner

I en årrække har Aabenraa sammen med de øvrige sønderjyske kommuner kæmpet for en mere ligelig fordeling af grænsependlernes skattebetaling. Et stort skridt på vejen er nu taget.

Samtidig åbner skatteministeren over for Folketinget op for at lave en økonomisk fordeling mellem kommunerne ud fra, hvor grænsependlernes skat betales.

Det er skatteminister Karsten Lauritzen (V), der nu åbner op for, at der i fremtiden kan arbejdes med en model forslået af Aabenraa Kommune i arbejdet med at identificere, hvor grænsependlere betaler deres kommuneskat. Aabenraa Kommune har foreslået, at personer, som arbejder i Aabenraa Kommune, men bor i udlandet, kan identificeres ud fra sundhedskort udstedt i kommunen.

- Man anerkender nu, at beløbet kan regnes ud for de enkelte kommuner, og at det er muligt at lave en fordelingsnøgle, siger Tom Ahmt, der er kommunaldirektør i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: I dag er det sådan, at personer, som arbejder i de fire sønderjyske kommuner, men bor syd for grænsen, ikke betaler kommuneskat direkte til den sønderjyske kommune, de arbejder i. Deres skattebetaling fordeles ligeligt ud over alle danske kommuner, selv om de hæver sygedagpenge i eksempelvis Aabenraa eller benytter danske børnehaver og skoler. Meget tyder nu på, at det bliver ændret.

Det er et stærkt kort at stå med, når politikerne skal til at diskutere en ny udligningsreform.

Personer, der arbejder i Danmark, men bor i Tyskland, betaler kommuneskat i Danmark. Men skatten går ikke fuldt og ubeskåret til den kommune, de arbejder i, selv om de her har ret til sygedagpenge og benytter børnepasning og skolegang for deres børn. Deres kommuneskat bliver i stedet fordelt ud over alle danske kommuner. Sådan har reglerne været siden 2007, men dem vil de sønderjyske kommuner gerne have lavet om på.

En god sag

- Vi har arbejdet på det her i mange år, og jeg er glad for, at ministeren og resten af Folketinget lytter til os. I en del år har vi fået at vide, at det var umuligt at finde en teknisk model til fordeling af skatteprovenuet. Det er dette forhold, der nu er fundet en løsning på, siger Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V).

Fordelingen af skatteprovenuet for Aabenraa Kommune har skatteministeriet regnet ud til at være mellem 85 og 96 millioner kroner brutto for indkomståret 2017. Herfra skal fratrækkes et ukendt beløb i mindre udligning, så Aabenraa Kommune forventer en ekstra skatteindtægt på mindst 50 millioner kroner.

- Der er blevet taget et væsentligt skridt nu, og så håber vi, at det i udarbejdelsen af udligningsreformen bliver gjort helt færdigt. Det er en god sag for Aabenraa Kommune, og det er et stærkt kort at stå med, når politikerne skal til at diskutere en ny udligningsreform, siger Thomas Andresen.