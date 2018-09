Grænseløbere i alle aldre

For 34. gang startede Grænseløbet lørdag i Kruså, hvor 815 løbere i alle aldre krydsede grænsen to gange i Kobbermølle og Kollund Skov.

Kruså: Nummerpladerne på bilerne, der står tæt parkeret på parkeringspladsen og vejen ned til Grænsehallerne, viser, at de besøgene kommer fra både Danmark og Nordtyskland. I alt 815 løbere fra begge sider af grænsen stillede op til den 34. udgave af Grænseløbet, der startede ved Grænsehallerne i Kruså lørdag eftermiddag. Løbet har to ruter på henholdsvis 5,15 km og 11,55 km og krydser den dansk-tyske grænse to gange mellem Kobbermølle og Kollund.

Deltagertallet er faldet en smule i de seneste år. Sidste år var der 942 deltagere, men det bekymrer ikke formanden for løbskommiteen, Betina Jessen.

- Der er i dag et stort udbud af løb. Da vi startede, var der måske 10 andre løb i Danmark, og nu er der jo utallige, fortæller Betina.