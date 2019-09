Grænsekontrol og ringridning gav inspiration

"Hvem er Danmark" hedder et projekt, som Dansk Forfatterforening satte i søen i foråret. 20 forfattere blev sendt ud til hver sin provinsby. Christina Englund kom til Aabenraa og det kom der en novelle ud af.

Her opholdt de sig i cirka en uge i løbet af foråret. Bagefter gik turen hjem til de respektive skriveværksteder, og nu er der kommer 20 tekster ud af anstrengelserne.

Det er skrevet af forfatteren Christina Englund, som i foråret var på inspirationstur til Aabenraa. Turen var et led i Dansk Forfatterforenings projekt, Hvem er Danmark, som gik ud på at sende 20 forfattere ud til 20 forskellige bysamfund.

Et grænseskur med en hjemmeværnsmand med stavlygte.

Christina Englund blev født i 1974. Hun er forfatter og cand. mag i retorik. Hun har udgivet en række romaner på Gyldendal og fik i 2012 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.De senere år har hun holdt skrivekurser for både børn og voksne, og hun har udgivet undervisningsbogen Børn og Skriveglæde.

Tilbage til byen

Her i september og oktober tager forfatterne tilbage til de 20 byer for at præsentere deres tekst og få en diskussion i gang med læserne.

Man kan møde Christina Englund på Bov Bibliotek den 2. oktober. Det er et arrangement, man skal melde sig til på forhånd.

Samme aften besøger hun en læsekreds på Høje Kolstrup, og dagen efter er hun gæst ved en workshop for eleverne på Lyreskovskolen i Padborg.

Planen er, at alle 20 tekster efterfølgende skal samles omline til en slags litterært danmarkskort.

Det hele slutter med, at forfatterne optræder i samlet flok og fortæller om deres erfaringer, når der er bogforum i København senere på året.