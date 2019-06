Grænseklub rykker op uden at spille: Det er meget overraskende

Bov: Nogle oprykninger er mere heldige end andre, og der var ikke mange omkring serie 2-holdet i Bov IF, der troede på, at holdet her i weekenden skulle rykke op i serie 1.

Holdet spillede og vandt i tirsdags sæsonens sidste kamp mod Vojens. I weekenden var Bov IF derfor afhængig af, at både Midtals og Hviding skulle tabe, hvis klubben skulle rykke op, og det var lige nøjagtig det, der skete.

- Midtals og Hviding, der var de eneste hold, der kunne nå os, tabte begge to i weekenden. Derfor rykkede vi op uden at spille, siger Frank Thietje, der er formand for Bov IF Fodbold.

Bov IF sikrede sig direkte oprykning til serie 1, og det er lang tid siden, at klubben har været så højt oppe i rækkerne.

- Det er mere end 10 år siden, at vi har haft et serie 1-hold, siger Frank Thietje, der kalder sæsonens resultat for en højest overraskende oprykning.