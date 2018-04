Grænsehallerne vil være gymnastikmekka

Der skal investeres i nye faciliteter til gymnastik, men det er ikke det eneste indsatsområde for Grænsehallerne, der har planen klar for, hvordan man vil skabe flere indtægter selv.

- Det er den eneste hal, som egner sig til gymnastikopvisninger. Vi vil gerne bygge ud i siden mod parkeringspladsen, så det er der, springgrav, motorikrum og nye redskaber er, for så ødelægger vi ikke noget ved gulvet. Vi vil stadig gerne have håndbold, futsal og andre aktiviteter, som trækker tilskuere til, siger formanden.

- Det store mål er at skabe et gymnastikcenter med springgrav og motorikrum, så al gymnastik i den sydlige del af Aabenraa Kommune foregår hos os, forklarer Allan Niebuhr.

- Så må vi leve op til at være det ene af de to kraftcentre, der i kommunen, siger Allan Niebuhr, der er formand for Grænsehallerne.

På pengejagt

Allan Niebuhr erkender, det vil være en stor investering at tilgodese gymnastikken på den måde.

- Vi skal i gang med at søge fonde, og måske få kommunen til at hjælpe os med at søge bygge- og anlægsfonden. Derfor skal man heller ikke regne med, at der står et færdigt anlæg klar om et halvt år, understreger han.

En anden satsning bliver messer og andre publikumsmagneter. Potentialet er der, mener hallernes formand.

- Vi har lige holdt en af vores store succeser, loppemarked i tre haller, som folk valfartede til, og vi har også for et par måneder siden holdt den store bolig- og livsstilsmesse, hvor der også var mange mennesker. Det kan sagtens lade sig gøre. Vi skal bare have de rigtige arrangementer ind, siger Allan Niebuhr.