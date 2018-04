Grænsehallerne har fået blod på tanden

Loppemarkedet i Grænsehallerne tiltrækker så mange mennesker, at der i år kommer to af slagsen.

Kruså: Mandagens store loppemarked i Grænsehallerne i Kruså var så velbesøgt, at der på et tidspunkt om formiddagen opstod trafikkaos i området omkring hallerne, og det er da også en yderst tilfreds centerleder for Grænsehallerne, der tirsdag kan gøre status.

- Der var lidt over 3200 gæster, men da børn blev lukket gratis ind, nærmer vi os de 4000 gæster, og det er vi godt tilfredse med, siger Dan Andresen.

Det er Grænsehallerne selv, der står for arrangementet, og for første gang nogensinde har man besluttet at arrangere to loppemarkeder på et år. Det tegner til at være en god beslutning.

- En tredjedel af dem, der havde en stand mandag, har allerede booket en ny stand til loppemarkedet sidst i september, siger Dan Andresen.