Grænsehallerne får ny hovedsponsor

Transportvirksomheden H.P. Therkelsen er ny hovedsponsor for Grænsehallerne i Kruså. Aftalen indebærer et økonomisk tilskud på 100.000 kroner om året de næste fem år. Sponsoratet betyder, at Grænsehallerne kan tage fat på modernisering og udvikling. Begge dele er nødvendige, siger formand for Grænsehallerne.

Kruså: Skiltningen omkring Grænsehallernes facaden og inde i hal 3 vil snart vidne om, at Grænsehallerne og transportvirksomheden H.P. Therkelsen har indgået en aftale om et nyt hovedsponsorat.

Aftalen indebærer et økonomisk tilskud fra H.P. Therkelsen på 100.000 kroner om året til Grænsehallerne de næste fem år. Sponsoratet betyder, at Grænsehallerne kan tage fat på modernisering og udvikling. Begge dele er nødvendige, siger formand for Grænsehallerne Allan Niebuhr.

- Vi er utroligt glade for at vi har fået denne aftale på plads - det er virkeligt et stort skulderklap. Vi har mange idéer og står overfor nogle moderniseringer. derfor er det rart, at en lokal stor virksomhed som H.P. Therkelsen har valgt at støtte vores arbejde, lyder det fra Allan Niebuhr.

Der er ingen bindinger forbundet med sponsoratet, påpeger direktør Peter Therkelsen.

Grænsehallerne hedder stadig Grænsehallerne, - det er et begreb, kendt i hele kongeriget, så det ændres der ikke ved.

Derimod kommer skiltningen i hal 3 til at ændre udseende - og hallen får navn efter virksomheden.

- Alt koster penge, og hvis man skal have mulighed for at udvikle Grænsehallerne som et kraftcenter, så vil vi gerne bidrage. Det har vi som lokal virksomhed et medansvar for, siger Peter Therkelsen.

Sponsoratet skal bidrage til, at Grænsehallerne kan fastholde sit aktivitetsniveau og videreudvikle på nye tiltag, uddyber han.

- Med dette sponsorat kan vi være med til at søge for, at vores medarbejdere og familier også fremover kan dyrke deres fitidsinteresser. Grænsehallerne er jo en vigtig brik i det puslespil, der gør vores lokalområde attraktivt og levende, siger Peter Therkelsen.

På spørgsmålet, om sponsoratet skal bruges på brugerne eller på byggeri, svarer Allan Niebuhr:

- Ja. Til begge spørgsmål. Moderniseringen og tilpasninger kommer i sidste ende jo også brugerne til gode.

Grænsehallerne har i samarbejde med DGI og Aabenraa Kommune taget fat på en plan, der skal tegne fremtiden for faciliteterne.

- Blandt andet vil vi gerne udvikle hallerne til et gymnastik-mekka med egen springgrav. I følge planen skal der åbnes op med store vinduespartier, så man udefra kan se, at det er et sted med liv og aktiviteter, forklarer Allan Niebuhr.

Et møde med brugerne i nær fremtid skal se nærmere på detaljerne i denne plan.