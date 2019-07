- Når danskere skal holde sommerferie i Danmark, så køber de ind, så de har et forråd til for eksempel sommerhuset. Det er således både dagligvarer samt øl, vand og vin. Går turen derimod mod syd, så er det primært spiritus, øl og vin, som typisk er billigere hér hos os end i Tyskland og flere steder i resten af Europa. Det er måske endda for billigt, mener Bernd Christiansen med et smil.

Han kan godt se, at butikkerne lige nu er præget af ferie-trafikken. Både af de kunder, der rejser ud, og dem, hvis ferie er slut og derfor er på vej hjem igen. Det er de gængse grænsehandelsvarer, der lægges i indkøbsvognen såsom vin, øl og sodavand, spiritus, levnedsmidler og slik. Plus lidt tobak.

Pakker bilen om

- Dér er det typisk drikkevarer, der lægges i bagagerummet. Mængden afgøres af den plads, der er til rådighed. Somme tider er kunderne nødt til at pakke bilen om for at få plads til deres indkøb. Men hvis pladsen ikke er et problem, så er det det fulde program, der bliver handlet: øl, vand og vin samt slik, forklarer Bernd Christiansen, der kan forudse på vejret, om det bliver en travl dag i grænsebutikkerne.

- Er det dårligt vejr, så kommer ferie-kunderne senere på dagen, fordi de sover længere. Er det derimod godt vejr, så er de her enten meget tidligt på dagen eller sent. Det er, som om indkøbene afpasses efter vejret. Vi ser det typisk, når vi har haft en periode med godt vejr og der så kommer et par dage med dårligt vejr. Så strømmer kunderne til. Det giver mening - for i det gode vejr vil man hellere være ved stranden, i haven eller på golfbanen end køre i bil til grænsen for at handle.