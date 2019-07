Grænsebetjent klar til at afløse viceborgmester

Spørgsmålet, om hvem der skal afløse viceborgmesteren som politisk leder af Dansk Folkeparti i Aabenraa, er blevet aktuelt, efter at Ejler Schütt har fortalt, at han "overvejer kraftigt" at slutte sin politiske karriere med udgangen af denne byrådsperiode i 2021.

Arne Leyh Petersen er 54 år, arbejder som grænsebetjent i Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, eller blot UKA, og blev valgt ind i Aabenraa Byråd ved kommunalvalget i 2017. Han blev straks udpeget som formand for teknik- og miljøudvalget og sidder nok så væsentligt også i økonomiudvalget.

Men hvordan ser han selv på mulighederne? Vil han være Ejler Schütts afløser?

- Alle er jo i spil, hvis de har lyst. Jeg har mine overvejelser, men det er noget, vi skal træffe en beslutning om internt, lyder det i første omgang fra Arne Leyh Petersen.

Hvis du nu skal se på, hvad der taler for dig som afløseren for Ejler Schütt, hvad siger du så?

- Jeg har bestridt en formandspost (for teknik- og miljøudvalget, red.), jeg kender den del af det politiske arbejde. Jeg sidder i økonomiudvalget, det vigtigste udvalg overhovedet, som jeg altså har nogle erfaringer fra.

Og hvad taler så imod?

- Det skulle være nogle personlige forhold.

Er der lige nu nogle personlige forhold, som kunne afholde dig fra at blive gruppeformand for DF?

- Nej, det er der ikke. Men du får mig ikke til direkte at sige, at jeg stiller op.

Som jeg hører dig, er der lige nu ting, som taler for, at du vil gå efter gruppeformandsposten, men ikke noget, som taler imod. Det er vel rigtigt at konkludere, at der skal meget til, før du vil sige nej til at blive Ejler Schütts efterfølger?

- Ja.

Ejler Schütt træffer den endelige beslutning om sin politiske fremtid inden for det næste halve år.