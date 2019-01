Gourmetugen vender tilbage i uge 9: Kan godt mærke konkurrencen

Gourmetugen vender tilbage for tredje gang i uge 9. Arrangørerne kan godt mærke konkurrencen fra de to andre lignende arrangementer i Sønderjylland.

Sønderjylland: Det første år blev de blæst væk af de over 3500 billetter, der blev solgt til den første gourmetuge i uge 9 i Sønderjylland.

Det marked fik andre aktører hurtigt øje på, og to konkurrenter dukkede op og lavede samme tilbud med at komme ud og spise tre retter mad for billige penge.

Allerede sidste år kunne Destination Sønderjylland mærke konkurrencen, da 1400 færre valgte at købe billet, og i år er der også restauratører, som har meldt sig ud af gourmetugen for at prøve ét af de andre tilbud.

- Huset Blom og Restaurant Ros er blandt dem, som har sagt, at de springer vores arrangement over i år for at være med i et af de andre arrangementer. Vi har også sat et mål om at sælge det samme antal billetter som sidste år med omkring 2000, da vi kommer lige i hælene på dining week og gastro week, forklarer Helle Schack fra Destination Sønderjylland.

Til gengæld er der kommet nogle nye sønderjyske restauranter med i programmet, og det betyder, at arrangøren håber at komme op på de 18-20 restauranter, som plejer at være med.