Gourmetløb er ikke kun for løbere: Hyggelig streetfoodaften venter på Gazzværket

Aabenraa: Når et arrangement bliver ændret, kan det være svært at få forklaret, hvad det ændres til.

Det må Shop i City Aabenraa, Sport Event Syd og Gazzværket sande med deres streetfoodaften på Gazzværket på onsdag den 8. maj. Aftenen har nemlig fået navnet Gourmetløbet, og det har fået mange til at stoppe op og tænke, at det kun er for folk, der løber.

Men sådan er det ikke, pointerer de tre arrangører.

- Vi har ikke fået det kommunikeret godt nok ud, at det er en aften for alle. Løbet er kun en meget lille del af det. Hovedeventen er, at der kommer fem lokale restauranter og laver små lækre retter, som man kan købe ligesom til de streetfoodaftener, der har været de seneste to år på Storetorv med succes. En hyggelig aften med afslappet atmosfære, og hvis der er nogen, der også vil løbe en tur, er det fint, understreger Per Hussmann fra Sport Event Syd.